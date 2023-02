Da TikTok nuovi modi per retribuire i creatori di contenuti

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - TikTok potrebbe introdurre una strategia per continuare a crescere: aiutare i creatori di contenuti a guadagnare denaro extra. Secondo il sito The Information, l'azienda cinese starebbe sviluppando una funzione 'paywall' che consentirebbe ai "creators" di richiedere il pagamento di 1 dollaro agli iscritti per visualizzare certi video, considerati premium. La mossa aiuterebbe gli influencer a trarre profitto direttamente dalle clip più gettonate. In una dichiarazione a Engadget, TikTok non ha commentato direttamente i presunti piani, ma ha affermato di essere "impegnato" a escogitare nuovi modi per rendere il servizio "prezioso e gratificante" per i creatori. Secondo le fonti di Engadget, il social network sta anche prendendo in considerazione un rinnovamento del suo Creator Fund. In futuro, TikTok potrebbe richiedere un numero di follower molto più elevato (100.000 invece di 10.000), per accedere al servizio, che consiste in un vero e proprio fondo da 200 milioni di dollari per i creatori di contenuti al fine di supportarli e incoraggiarli a continuare a condividere brevi video sulla piattaforma. Il fondo potrebbe premiare gli utenti che producono video più lunghi e che fanno buon uso del limite di 10 minuti recentemente aumentato. Non è chiaro quando sarà disponibile il paywall, ma il Creator Fund rivisto potrebbe essere lanciato già a marzo. Secondo quanto riferito, la società sta testando il nuovo sistema di finanziamento in Brasile e Francia. La situazione di TikTok, soprattutto negli Stati Uniti è complessa: molti politici vorrebbero vietare l'uso del social almeno sui dispositivi dei funzionari, per timore che il governo cinese possa utilizzare l'app a fine di spionaggio e propaganda. TikTok ha sempre negato le accuse tanto che l'amministratore delegato di ByteDance, l'azienda che sviluppa il social, è pronto a testimoniare davanti a un comitato della Camera nel mese di marzo. (ANSA).