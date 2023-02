San Valentino, 5 minacce informatiche dal dating online

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La popolarità degli incontri online è in costante crescita, come dimostra anche l'uso dell'Intelligenza artificiale sull'app OkCupid, così come le minacce dei criminali informatici che cercano di sfruttare lo scambio di messaggi per San Valentino. Secondo la società di sicurezza Kaspersky, sono 5 i principali pericoli a cui prestare attenzione. Come le false app di incontri che imitano popolari servizi come Tinder, Badoo, Bumble, Grinder per diffondere virus (adware o trojan) che possono installare programmi malevoli sul dispositivo della vittima. Nel periodo che si avvicina alla festa degli innamorati, gli esperti segnalo poi un aumento del phishing, con la creazione di false pagine web che inducono le persone a fornire le proprie informazioni sensibili. Il risultato finale può essere il furto d'identità, la frode finanziaria e persino l'estorsione.

Vien poi segnalato il 'doxing', cioè la scoperta e la condivisione pubblica delle informazioni personali di una persona che porta anche disagio psicologico; il catfishing, attraverso e-mail di spam che utilizzano profili interessanti e identità false per indurre le vittime inconsapevoli a fornire informazioni personali o a impegnarsi in comunicazioni online.

Queste e-mail possono diffondere malware, rubare informazioni sensibili o truffare le vittime. Oppure lo 'stalkerware', un tipo di software che può essere installato segretamente su un dispositivo per monitorare le attività online dell'utente e tracciarne la posizione. Secondo Kaspersky, nel 2022, 29.312 persone in tutto il mondo sono state colpite da stalkerware.

"Per essere al sicuro, è importante utilizzare sempre connessioni sicure, mantenere le proprie informazioni personali private e prestare attenzione alle richieste indesiderate", dice Anna Larkina, Privacy and Security Expert di Kaspersky. (ANSA).