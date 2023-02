Terremoto, Apple tinge di nero il suo store online turco

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Apple ha oscurato il suo sito web in Turchia in ricordo delle vittime del terremoto che ha colpito zone turche e siriane nella notte fra il 5 e il 6 febbraio. Il colosso americano ha confermato anche l'invio di donazioni a favore delle operazioni di soccorso che ancora proseguono nei territori coinvolti dal sisma. Visitando la homepage dell'Apple Store turco, www.apple.com/tr, si vedrà uno sfondo nero con un nastro per onorare il popolo turco. Apple non ha un sito web per la Siria, dove nel 2011 il governo Assad aveva proibito l'utilizzo dell'iPhone ai suoi cittadini, a seguito delle proteste nel paese. L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, lunedì ha inviato via Twitter il proprio cordoglio alle vittime del terremoto, anticipando il supporto per il recupero dei superstiti. "Inviamo i nostri pensieri e le nostre condoglianze al popolo di Turchia, Siria e a chiunque sia stato colpito dai devastanti terremoti. Apple donerà per aiutare gli sforzi di soccorso e recupero". Non è la prima volta che Apple invia donazioni alle popolazioni colpite da catastrofi naturali.

Nell'estate del 2021, in occasione dell'alluvione che ha interessato Germania, Belgio e Paesi Bassi, con centinaia di morti e miliardi di danni, Tim Cook con un messaggio analogo su Twitter si strinse attorno alle vittime promettendo un aiuto economico. (ANSA).