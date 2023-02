Hacker Corea Nord hanno estorto fondi a organizzazioni Usa

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Hacker nord coreani hanno estorto fondi da organizzazioni sanitarie americane e in altri settori chiave per finanziare ulteriori cyberattacchi contro agenzie governative a Washington e Seul. Lo riporta Cnn citando fonti americane e sudcoreane. "Hanno bisogno di fondi. Non riteniamo che si fermeranno mai nel cercare strade illecite per raccogliere fondi", affermano alcuni fonti americane a Cnn.

(ANSA).