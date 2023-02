Samsung estende l'offerta Tv Plus, più canali in streaming

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Con l'obiettivo di ampliare ulteriormente la portata del suo servizio di streaming, Samsung ha aggiunto nuovi canali a Tv Plus. La piattaforma, integrata nei televisori connessi di Samsung e presente, come app, su smartphone e tablet dell'azienda, conta cinque nuovi canali dedicati a musica, viaggi, divertimento, film e documentari. Si tratta di Hip Hop TV, Rock TV, Move - Italian Active Lives, Film al Femminile e Grandi Documentari. "Con questi nuovi canali la nostra offerta continua a crescere con l'obiettivo di portare contenuti di varia natura che spaziano dall'intrattenimento alla cultura, incontrando le esigenze di tutti gli spettatori televisivi" ha commentato Cristina Sala, Italy Country Manager di Samsung TV Plus Esbo. Il recente accordo con Video Solutions Ag, un nuovo partner che ha fatto ingresso ufficiale nel mercato italiano e, la stretta collaborazione con Chili, ci permette di lanciare nuovi canali, arricchendo sempre di più il servizio gratuito targato Samsung". Samsung Tv Plus è stato lanciato in alcuni Paesi nel 2015 e in Italia nel 2019, preinstallato su tutte le Smart Tv Samsung prodotte dopo il 2016. Su smartphone e tablet, è sufficiente scaricare l'app da Galaxy Store o Google Play Store, scegliere i canali preferiti per ricevere anche eventuali promemoria sulle trasmissioni in partenza. Al momento TV Plus conta circa 1.600 canali distribuiti in 24 paesi diversi, oltre a 220 canali specifici per il territorio statunitense. Secondo alcune indiscrezioni, il servizio potrebbe debuttare anche su televisori di altri marchi per competere con rivali del calibro di Netflix e Disney Plus. (ANSA).