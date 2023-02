Sisma Turchia-Siria, da Apple e Google supporto ai soccorsi

Le big del tech, tra cui Apple e Google, si mobilitano per il terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Su Twitter, gli amministratori delegati delle due compagnie, Tim Cook e Sundar Pichai, hanno espresso cordoglio per le vittime e offerto il loro supporto per aiutare i soccorsi. Ad esempio, Google ha attivato la funzionalità Sos Alert, che invia informazioni di emergenza alle persone colpite.

Pichai ha aggiunto che Google e i suoi dipendenti faranno la loro parte per sostenere le persone che si trovano nei paesi colpiti. Dal canto suo, Il Ceo di Apple, Tim Cook, ha confermato una donazione dell'azienda alla causa: "Inviamo i nostri pensieri e le nostre condoglianze al popolo di Turchia, Siria e a chiunque sia stato colpito dai devastanti terremoti. Apple effettuerà una donazione a favore dei lavori di soccorso e recupero". Lanciato nel 2017 come parte integrante del motore di ricerca e di Maps, la funzione Sos Alert di Google permette di ricevere aggiornamenti in tempo reale dalle autorità locali, numeri telefonici per le emergenze e traduzioni delle frasi più utili dalla propria lingua a quella del paese in cui ci si trova. In base alla posizione, l'utente può ricevere notifiche sullo smartphone per essere al corrente di quello che succede intorno. Sos Alert è visualizzato anche all'interno delle mappe, distinto da un'icona specifica e una card sulla quale cliccare, con informazioni quali la chiusura eventuale di strade, traffico e i tempi di percorrenza per raggiungere luoghi di sicurezza.