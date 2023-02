Silicon Valley 'vecchia', AI della Cerebral Valley la sfida

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - La 'Cerebral Valley', il quartiere di San Francisco dove si trovano molte start up e lavoratori nel settore dell'intelligenza artificiale, sfida la ormai 'tradizionale' Silicon Valley. A nord del Mission District della città californiana, Cerebral Valley accoglie i fan dell'Intelligenza Artificiale in quelle che vengono chiamate 'hacker house', ovvero spazi di co-working e co-living che sono in qualche modo l'evoluzione dei garage dove vennero create la grandi della Silicon Valley. Il boom dell'intelligenza artificiale, riporta Fortune, arriva in un momento di 'eccesso' di lavoratori tecnologicamente molto qualificati disponibili sul mercato in seguito ai licenziamenti delle big della Silicon Valley. E i successi e la popolarità di prodotti come Dall-E e Chat Gpt non hanno fatto altro che aumentare l'entusiasmo e l'attenzione sul settore, al momento inondato di liquidità.

Secondo il San Francisco Standard oltre 6,75 miliardi di dollari sono stati stanziati finora a favore delle società di intelligenza artificiale. (ANSA).