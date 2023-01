Arriva nuovo HomePod Apple, audio potenziato

Arriva l'HomePod Apple di seconda generazione, un altoparlante intelligente con audio computazionale per gestire attività quotidiane della casa smart con i comandi vocali di Siri. "Il nuovo HomePod offre bassi ricchi e profondi, medi naturali, e alti chiari e cristallini", dice Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. Il dispositivo - spiega Cupertino - ha "un woofer ad alta escursione progettato ad hoc, un potente motore che aziona il diaframma da ben 20 mm, un microfono con equalizzatore di bassi integrato e cinque tweeter in array con beamforming intorno alla base lavorano insieme per ottenere un'esperienza acustica eccezionale. Il chip S7 opera in sinergia con il software e la tecnologia di rilevamento di sistema per offrire un audio computazionale ancora più avanzato".

L'HomePod si può usare con due o più HomePod o HomePod mini per "sfruttare una serie di potenti funzioni", e si intergra "perfettamente con l'ecosistema Apple sfruttando la tecnologia Ultra Wideband" attraverso la quale "l'utente può trasferire qualsiasi cosa stia riproducendo sull'iPhone, per esempio la sua canzone preferita, un podcast o persino una chiamata, direttamente su un HomePod". Cupertino precisa che "tutte le comunicazioni di domotica, incluse le registrazioni acquisite con la funzione per i video sicuri di HomeKit, sono sempre criptate end-to-end, pertanto non possono essere lette da Apple".

Il dispositivo può essere ordinato online e nell'app Apple Store a partire dal 18 gennaio, con disponibilità a partire da venerdì 3 febbraio, al prezzo di 349 euro, in diversi paesi tra cui l'Italia. E' disponibile in bianco e mezzanotte, un nuovo colore realizzato con tessuto a rete riciclato al 100%, e include un cavo di alimentazione intrecciato in tinta.