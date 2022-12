Twitter: arriva il contatore delle visualizzazioni sui post

Twitter ha cominciato a rendere disponibile la funzione che mostra il numero di visualizzazioni per i singoli tweet. Elon Musk aveva promesso la novità all'inizio di dicembre e la piattaforma ha iniziato a implementarla sull'app per iOS e Android mentre arriverà nei prossimi giorni sull'interfaccia web.

La funzionalità consente di vedere quante volte le persone hanno visualizzato un post, di qualunque tipo, per capire un primo livello di popolarità che ha avuto. Il contatore è posizionato vicino al numero dei commenti, retweet e "mi piace".

Secondo una guida interna di Twitter, disponibile nella sezione "domande e risposte" dell'app , non tutti i tweet avranno un conteggio visibile. Ad esempio, quelli più vecchi e i post delle communities, i gruppi lanciati a settembre 2021 in fase di test, non mostreranno i dati. Quando Musk ha annunciato la funzione il 1 dicembre, l'ha promossa spiegando di voler restituire ai post testuali e con foto la stessa trasparenza dei tweet che contengono i video, per i quali il numero di visualizzazioni era già visibile. Una decisione opposta a quella presa da altri social.

Dallo scorso anno, Instagram e Facebook permettono agli utenti di nascondere il numero di "mi piace" sui loro post. Anche YouTube, i cui conteggi delle visualizzazioni pubbliche sono stati una caratteristica distintiva della piattaforma, ha iniziato a nascondere alcune informazioni, tra cui il numero di "non mi piace", mostrandoli solo ai creatori dei singoli video.