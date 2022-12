Instagram lancia Recap 2022 per condividere i post migliori

Ricordare i momenti migliori dell'anno che si sta per chiudere vissuti su Instagram. Questo lo scopo di Recap 2022, la nuova funzione con cui Meta permette agli iscritti del social di creare un Reel, un clip breve, con i contenuti migliori. Il tutto, accompagnato dalle voci di personaggi famosi tra cui Bad Bunny, DJ Khaled e Priah Ferguson di Stranger Things. Per realizzare il proprio video recap, basta creare un nuovo Reel, selezionare la voce Modelli e scegliere il template preferito tra quelli disponibili. A questo punto, basterà selezionare una serie di foto o video significativi, per un massimo di 14. "Mai come nell'ultimo anno, i Reel sono diventati fondamentali per milioni di creator nel mondo e rappresentano oggi il 20% del tempo speso su Instagram" spiega il team dell'app. "Con il formato dei video brevi le persone hanno sperimentato nuovi modi per intrattenersi, raccontare esperienze ed esprimersi in modo innovativo e creativo".

Instagram ha anche condiviso l'elenco dei principali trend del 2022. Tra questi, gli hashtag #ethereum #bitcoin #nft e #metaverse, mentre Food, Moda e beauty, Sport e benessere spiccano tra i temi più di interesse. Non mancano argomenti di stretta attualità tra #iran, #ucraina, #royalfamily e le #elezioni. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, le persone hanno ricominciato a viaggiare. Se il mare resta la meta preferita tra le scelte degli italiani, tra le città più presenti su Instagram nel 2022 ci sono Milano, Roma, Napoli e Torino. "A partire da oggi, le persone potranno scegliere il loro voiceover preferito - in inglese o spagnolo - per creare un reel con le foto, i video e i ricordi più belli del 2022. Disponibili per le prossime settimane, i modelli permettono di condividere facilmente tutti i momenti inediti - grandi e piccoli - che hanno reso speciale quest'anno" conclude il social.