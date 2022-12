TikTok, nei contenuti del 2022 anche Samantha Cristoforetti

Dopo le tendenze di YouTube e le parole più ricercate su Google, è la volta di tirare le somme per Tik Tok: il social network cinese, ancora molto in voga tra i giovanissimi, ha comunicato quali sono stati i migliori creator e clip del 2022, tra i quali spunta anche Samantha Cristoforetti. L'astronauta si piazza al quinto posto nella classifica Top Creator e Celebrità, grazie al successo raggiunto dalle immagini e video a gravità zero a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

La top 3 dei "video memorabili" vede trionfare @ox_zung, che condivide trucchi sulla quotidianità. Poi @rosalia, che riprende le sue attività giornaliere e @lav_sings che produce clip sulle sue abilità canore. A precedere Cristoforetti nella classifica delle celebrità, @badbunny, artista di Portorico, @luvadepedreiro con le sue abilità di giocoliere, lo chef giapponese @bayashi.tiktok e @dylanmulvaney, un'attrice trans e creatrice di contenuti.

"La nostra comunità globale si è intrattenuta e si è ispirata a vicenda, elevando e celebrando l'espressione personale scoprendo, creando e condividendo contenuti che hanno catturato la nostra immaginazione. TikTok è il luogo in cui abbiamo provato la gioia di apprendere nuovi suggerimenti per semplificarci la vita" spiega il social. "Siamo onorati di celebrare la nostra comunità globale che ha plasmato le tendenze di quest'anno, condiviso nuove idee, imparato gli uni dagli altri e trasformato le loro passioni in un lavoro e mezzi di sussistenza per tutto il 2022. È stato davvero stimolante vedere oltre un miliardo di persone in tutto il mondo mostrare la loro creatività e unirsi per provare gioia e trovare un senso di appartenenza su TikTok", ha affermato Vanessa Pappas, Chief Operating Officer di TikTok.