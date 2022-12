WhatsApp, presto la ricerca dei messaggi per data

WhatsApp, che di recente è stato aggiornato con la funzione per chattare con se stessi, presto potrebbe dare la possibilità di effettuare ricerche di messaggi per data. Nella versione beta del servizio è stata infatti individuata la nuova funzionalità. Secondo quanto riferito dal sito WabetaInfo, Meta ha avviato i test per la funzione di ricerca di messaggio per data su WhatsApp per iOS, un'opzione molto richiesta dagli utenti. In futuro quindi la piattaforma di messaggistica istantanea consentirà di filtrare i risultati di ricerca selezionando un singolo giorno o un intervallo di tempo specifico. Non solo messaggi testuali ma anche foto, video, link, GIF animate, audio e documenti. Una volta resa disponibile, come si evince dalle schermate diffuse da WabetaInfo, la funzione permetterà di scorrere verso il basso l'elenco delle chat, per rivelare un campo di ricerca nascosto.

Si potranno quindi digitare le parole chiave desiderate e selezionare la data in alto a destra. Impostata la data, basterà semplicemente cliccare sul pulsante Vai e WhatsApp mostrerà tutti i messaggi corrispondenti. La funzione di ricerca è già presente su WhatsApp ma, ad oggi, non permette di individuare un messaggio per data ma solo per "parole". Altra novità scovata da WabetaInfo riguarda ancora iPhone, con l'opportunità di inserire delle note vocali all'interno degli aggiornamenti di stato, a cui accedere con la voce di menu "stato", nella pagina principale del servizio.