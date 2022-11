Sennheiser Momentum 4 wireless, la forza del silenzio

Sennheiser prova a riscrivere la storia, avvicinandosi a standard di ascolto sempre più definiti e sosfisticati. Le nuove cuffie Momentum 4 wireless alzano ulteriormente l'asticella, assottigliando i dettagli di contorno del suono e rimodulando la cancellazione adattiva del rumore: il tutto all'insegna del comfort e della praticità. Le funzioni intelligenti migliorano in modo intuitivo l'uso delle cuffie e la durata della batteria, che può arrivare - secondo quanto dichiara l'azienda - fino a 60 ore. Un traguardo pressoché impensabile fino a qualche anno addietro. La modalità trasparenza, l'equalizzazione integrata e la nuova funzione di personalizzazione del suono, fanno il resto.

Le cuffie Momentum 4 wireless beneficiano della qualità audio by Sennheiser e permette agli utenti di ascoltare la musica in una qualità altissima, grazie anche a un sistema di ispirazione audiofila, che viene alimentato da un trasduttore da 42 mm. Le Momentum 4 wireless possono offrire una dinamica, una chiarezza e un'atmosfera musicale brillanti, negli alti e nei medi, mentre i bassi si percepiscono meglio in alcuni generi come l'hard rock.

La cancellazione adattiva del rumore di nuova generazione garantisce agli utenti un'immersione totale nelle note e di percepire ogni dettaglio del suono anche in ambienti particolarmente rumorosi, come il treno. In alternativa, se l'utente sente la necessità di parlare o di sentire i suoni circostanti, la versatile modalità trasparenza consente di ascoltare i suoni esterni con un semplice tocco. Il tutto sempre indossando le cuffie. Con le Momentum 4 wireless ogni interazione è semplice: chiamate e assistente vocale sono naturali per via di microfoni digitali 2x2 beamforming digitale avanzato e alla soppressione automatica del rumore del vento, che garantiscono una ricezione vocale chiara e limpida. Il design completamente rinnovato è un mix di comfort e leggerezza, che danno alle cuffie un'ottima vestibilità. Una carica di pochi minuti garantisce ore di ascolto. Le Sennheiser Momentum 4 wireless si possono acquistare a 349,90 euro.