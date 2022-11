Meta abbandona gli speaker Portal e il progetto smartwatch

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Prosegue la ristrutturazione di Meta-Facebook. Dopo gli 11 mila licenziamenti annunciati la scorsa settimana, il colosso dei social chiude definitivamente la divisione che si occupa degli smart speaker Portal e del progetto che avrebbe dovuto dar vita al primo orologio connesso del gruppo, uno smartwatch utile anche per il metaverso. Stando a quanto scrive Reuters, a riferire la notizia ai dipendenti interessati è stato il Cto di Meta, Andrew Bosworth. Uscito per la prima volta nel 2018, lo smart speaker con schermo, Portal, doveva essere la risposta di Facebook agli Echo di Amazon. Già a giugno del 2022, Meta ne aveva interrotto la produzione e la messa in vendita per il pubblico consumer, relegando il gadget ad un utilizzo aziendale, principalmente per eseguire videochiamate sulle app più popolari. "Sarebbero serviti troppo tempo e denaro per entrare nel segmento delle imprese" le parole di Bosworth. Per quanto riguarda lo smartwatch, che era in fase di sviluppo dall'ottobre 2021, avrebbe dovuto avere fotocamere integrate, insieme ad altre funzionalità più tipiche degli orologi intelligenti, come il controllo della riproduzione di musica, messaggistica, notifiche e tracciamento delle attività.

Dopo la chiusura, l'unità aziendale che si è occupata del prodotto nella sua fase di test si concentrerà sulla realizzazione di occhiali per la realtà aumentata. La notizia arriva a poco dall'annuncio del licenziamento, da parte di Meta, di circa 11 mila dipendenti, circa il 13% della sua forza lavoro globale. In una nota, il Ceo Mark Zuckerberg ha affermato che la combinazione di decisioni sbagliate, recessione economica e aumento della concorrenza, hanno portato a entrate inferiori alle aspettative, con la necessità di concentrarsi su un "numero ristretto di aree di crescita ad alta priorità", tra cui il metaverso. (ANSA).