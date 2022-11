Mastodon, continua l'effetto "Musk" su crescita di iscritti

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Continua la crescita di Mastodon, la piattaforma che sta raccogliendo gli utenti delusi dall'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. Oltre 1 milione di persone si sono iscritte al social dal 27 ottobre, a poco dall'annuncio di Musk, raggiungendo nelle ultime ore quota 1,6 milioni di utenti attivi, un numero che in due settimane è triplicato. Lo ha confermato la stessa Mastodon sul suo profilo Twitter. Di recente, i server di Mastodon hanno visto più di 640.000 nuovi iscritti, con oltre 130.000 in un solo giorno.

Sebbene si tratti di una piccola frazione rispetto ai 450 milioni stimati da Twitter, la crescita è innegabile e non vi è indicazione che rallenterà presto. Ne ha parlato su Wired, Eugen Rochko, il 29enne programmatore tedesco fondatore di Mastodon.

"La gente probabilmente penserà che quello che sta capitando è fantastico, in termini di crescita e successo. Ma per noi vuol dire più lavoro e più focolai da spegnere. È stressante. Sto facendo giornate lavorative di 14 ore, dormo e mangio molto poco. Mi piacerebbe rilassarmi e godermi il fatto che così tante nuove persone stiano usando Mastodon, ma non ho il tempo".

L'esperienza di d'uso di Mastodon è simile a Twitter, con un feed scorrevole di post che arrivano da singoli account seguiti.

Ma sul nuovo social non c'è nessun algoritmo che determina la visibilità dei post in base alla popolarità complessiva o altri criteri. L'amplificazione esiste in virtù dei "boost", analoghi a un retweet, tranne per il fatto che non possono essere "citati" con commenti ma semplicemente ripubblicati. La differenza principale con Twitter è che Mastodon è una rete decentralizzata, formata da server differenti, anche indipendenti, che si aggiungono tramite un protocollo di comunicazione. Questo restituisce la sensazione di usare una piattaforma unica e omogenea. L'app è disponibile per iOS e Android. (ANSA).