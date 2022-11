Microsoft, arrivano Surface Pro 9 e Surface Laptop 5

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Microsoft ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi Surface Pro 9 e Surface Laptop 5. Il primo è un modello 2-in-1, ossia un tablet che si collega ad una tastiera per restituire flessibilità e potenza. Il secondo è invece la generazione successiva dei notebook del colosso di Redmond. Entrambi montano hardware di ultima generazione e sistema operativo Windows 11. Dotato di processore Intel Core di 12a , il Surface Pro 9 ha uno schermo touchscreen PixelSense Flow da 13 pollici a tutto schermo progettato per le penne digitali Surface e la tastiera Signature per Surface Pro.

Secondo l'azienda, grazie alla tecnologia Ink Focus di Microsoft OneNote e alla nuova app GoodNotes per Windows 11, il tocco della pen sul display può restituire la sensazione di scrivere e disegnare su un vero foglio di carta. Una funzionalità che interessa soprattutto gli studenti e i creativi, per prendere appunti e disegnare con facilità. Dal punto di vista della connettività, la configurazione Surface Pro con 5G, realizzata in collaborazione con Qualcomm, sfrutta il nuovo standard di rete per connessioni ad alta velocità, un beneficio soprattutto per i professionisti, che possono abilitare, durante le videochiamate, effetti della fotocamera in Hd. Surface Pro 9 è disponibile nelle colorazioni Platino, Grafite, Zaffiro e Foresta. Solo Platino per la variante con 5G. Microsoft porta sul mercato italiano anche di Surface Laptop 5, portatile dotato di touchscreen PixelSense, nel formato da 13,5 e 15 pollici.

Surface Pro 9 è disponibile presso il Microsoft Store e nei principali negozi a partire da 1.329 euro. Surface Pro 9 con 5G parte da 1.569 euro. Surface Laptop 5 è disponibile a partire da 1.209 euro. (ANSA).