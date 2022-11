Discipline tecniche, riparte il Digital Lab di Ericsson

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - L'edizione 2022-2023 del Digital Lab di Ericsson riparte dal Lazio. Un istituto di Ciampino e due di Roma al centro del programma di formazione che il gigante delle telecomunicazioni porta per il terzo anno nel nostro Paese. L'obiettivo è introdurre 150 ragazzi alle discipline "Stem", acronimo di science, technology, engineering and mathematics, ossia materie scientifico-tecnologiche che possono aprire le porte al mercato del lavoro di domani. Il Liceo Vito Volterra di Ciampino e gli I.I.S. Enzo Ferrari e Federico Caffè di Roma hanno scelto il Digital Lab di Ericsson tra i loro Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento per l'anno scolastico in corso. Come ha sottolineato Andrea Missori, Presidente e Amministratore delegato di Ericsson in Italia: "Il 65% dei bambini che oggi frequenta le scuole elementari farà dei lavori che ancora non esistono, con il digitale che avrà un ruolo sempre più centrale nella trasformazione di ogni industria. La carenza di competenze rischia di essere un vero e proprio freno alla competitività del Paese. Con il Digital Lab vogliamo essere al fianco della scuola pubblica e dare un contributo significativo per ridurre questo gap, affinché gli studenti possano essere promotori di un cambiamento positivo nella società." Durante gli incontri, i ragazzi saranno seguiti da 30 volontari Ericsson, tra cui ingegneri, informatici, project manager ed esperti di rete. Tre i moduli al centro dell'edizione 2022/23: intelligenza artificiale, robotica, ed elettronica. Il Digital Lab fa parte del più ampio programma "Connect to Learn" di Ericsson, finalizzato allo sviluppo di competenze digitali per i giovani di tutto il mondo. (ANSA).