Huawei ci riprova, in Italia lo smartphone Mate 50 Pro

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Huawei porta in Italia il Mate 50 Pro, lo smartphone top gamma con la fotocamera migliore al mondo, secondo gli esperti di DxOMark, sito che classifica i telefonini per le loro capacità fotografiche. Il cellulare è ancora privo delle app di Google, per via del ban che da maggio 2019 vieta ad aziende statunitensi di fare affari con organizzazioni cinesi inserite in una speciale black list, che include anche Huawei. Negli anni, il colosso di Shenzen ha dovuto riorganizzare le sue attività, puntando sulla produzione di hardware interno e sullo sviluppo di una personalizzazione del sistema operativo Android, chiamata Haromy Os. Lo smartphone monta una scocca in vetro con design simmetrico ed è disponibile nelle colorazioni Silver e Black. Ha un display da 6,74 pollici, il processore Snapdragon 8+ Gen 1 4G, 8 gb di ram, 256 gb di memoria interna e una batteria da 4.700 mAh con ricarica cablata a 66 W. Punto forte è la fotocamera denominata "xmage" con apertura focale meccanica regolabile a 10 stop, utilizzabile sia in modalità automatica che professionale. Il sensore principale è da 50 megapixel e si avvale del motore di immagine Xd Fusion Pro che promette di restituire scatti di alta qualità in termini di luminosità, dettagli e contrasto. A completare la dotazione fotografica, anche un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e un periscopico da 64 megapixel. Huawei Mate 50 Pro, nella versione 8 gb + 256 gb è disponibile in preordine nella colorazione Black su Huawei Store a 1.199,99 euro. La variante Silver arriverà successivamente. Preordinando dal 9 al 17 novembre il telefono, si avranno gratis gli auricolari Huawei Freebuds Pro 2 e 6 mesi di garanzia di protezione dello schermo.

Inoltre, 200 gb di spazio cloud per 3 mesi sul servizio della casa. (ANSA).