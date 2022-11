Google: lavora a modello AI che supporti 1.000 lingue

Un modello di Intelligenza Artificiale (AI) che supporterà le 1.000 lingue più parlate, portando una maggiore inclusione a miliardi di persone. Un maggiore uso dell'AI per rilevare incendi e alluvioni. Video con una super risoluzione generati dall'intelligenza artificiale. Sono i tre passi avanti di Google in questo settore. "Quello che condividiamo è una visione di speranza per il futuro: l'AI ci sta permettendo di reimmaginare come la tecnologia può essere utile", ha spiegato la società in un evento a New York.

Riguardo il linguaggio, il colosso americano che sul terreno dell'intelligenza artificiale si sfida a distanza con Meta-Facebook, ha creato un modello vocale universale. Si chiama Universal Speech Model, al momento è formato da oltre 400 lingue e va ad ampliare il catalogo di idiomi utilizzabili sia nelle app di riconoscimento vocale che nell'uso della tastiera digitale. L'idea è di coprire tutte le lingue e i dialetti nazionali al mondo, per allargare l'accessibilità nelle ricerche e nella digitazione predittiva.

Un secondo punto riguarda la generazione di video partendo da indicazioni scritte. La novità è che gli algoritmi usati da Google adesso possono non solo generare filmati a partire da un testo ma anche creare modelli in 3D, utilizzando persino istruzioni con la voce. Il terzo ambito di lavoro su cui Google è impegnata con gli algoritmi è l'ambiente e il clima. I suoi modelli di AI possono identificare e monitorare gli incendi e le inondazioni. "E' un altro evento meteorologico estremo esacerbato dai cambiamenti climatici. Nel 2021, abbiamo inviato 115 milioni di notifiche di allerta a 23 milioni di persone tramite Ricerca Google e Maps. Ora estenderemo lo strumento a più aree nel Sud America, Africa subsahariana e Asia meridionale", spiega Jeff Dean, Google Senior Fellow and SVP, Google Research.