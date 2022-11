Samsung, stime di crescita nel 2023 con telefoni pieghevoli

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Una crescita lenta ma tangibile.

Secondo il sito coreano Naver News, Samsung avrebbe stimato, per il 2023, 270 milioni di smartphone spediti a livello globale, in aumento rispetto ai 260 milioni previsti per il 2022. Cifre lontane dal picco raggiunto nel 2017, quando le unità spedite in tutto il mondo arrivarono a 320 milioni, ma comunque in rialzo durante una crisi globale accentuata dall'instabilità del conflitto in Ucraina. Gran parte del monte di telefoni spediti, per Naver, dipenderebbe dai pieghevoli, giunti nel 2022 alla quarta generazione di Fold e Flip, le due versioni ad apertura a libro e a conchiglia. I numeri sarebbero stati divulgati da Samsung durante un incontro tra il colosso coreano e i suoi principali partner. Per l'azienda, i cosiddetti "foldable" dovrebbero aumentare ad un tasso annuo di crescita dell'80% fino al 2024, rappresentando un prodotto non più solo top di gamma ma più diffuso tra i consumatori, anche grazie all'abbassamento dei prezzi che l'offerta di altri produttori potrebbe portare. Ad oggi, Samsung è l'unica a vendere nei Paesi ove è presente versioni pieghevoli dei suoi telefoni, con Huawei penalizzata ancora dall'assenza nel suo sistema operativo delle app di Google e altri marchi, come Motorola, che dopo qualche sperimentazione stanno cercando di inserirsi con maggiore convinzione nel segmento. Entro novembre, Samsung condividerà gli obiettivi di mercato per settori specifici con gli analisti, potendo dunque confermare o meno quanto emerso nelle ultime ore.

