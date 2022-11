Facebook apre modalità professionale a creatori di contenuti

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Meta ha esteso a tutti i creatori di contenuti su Facebook la possibilità di trasformare il profilo personale in uno professionale. La modalità è pensata per dare agli utenti maggiori opportunità di monetizzazione dai propri follower, sia nei post classici che nelle dirette. Il social network guidato da Mark Zuckerberg aveva svelato la modalità professionale nel dicembre del 2021, avviando una fase di test con utenti scelti. La personalizzazione rende il profilo di un creatore di contenuti simile a quello che accade con chi gestisce la propria bacheca e quella di una pagina su Pages: si ottiene un profilo separato da cui postare e commentare, con le stesse opportunità di moderazione di una pagina ma con il vantaggio di poter filtrare il pubblico che può visualizzare i contenuti e ottenere statistiche specifiche per post e tipologia di condivisione, tra foto, video e testi. Il profilo professionale apre inoltre al programma Reels Play di Facebook, che consente di guadagnare per i video brevi condivisi e le interazione che generano presso i propri follower. I creatori in modalità professionale ottengono anche l'accesso agli abbonamenti, con la possibilità di condividere i contenuti solo agli abbonati, un servizio ancora in fase di test. "La modalità professionale ti consente di creare un pubblico globale di follower, rimanendo comunque in contatto con amici e familiari dal tuo profilo Facebook personale" ha affermato Meta sul proprio blog. "Man mano che pubblichi contenuti, avrai accesso a funzionalità progettate per aiutarti a ottenere e coinvolgere nuovi follower che in precedenza erano disponibili solo su Pages". Tutti i creatori possono verificare l'idoneità al profilo professionale cliccando sul proprio account e verificando la presenza della voce "attiva la modalità professionale". (ANSA).