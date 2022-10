Tik Tok pensa ai videogame con un pulsante dedicato

(ANSA) - MILANO - Dopo Netflix, un'altra azienda apparentemente estranea al mondo dei videogame potrebbe debuttare in un settore in perenne crescita. Stando a quanto riportato dal Financial Times, presto TikTok includerà un pulsante nell'app per accedere ad un nuovo menu dedicato ai videogiochi. Douyin, la versione cinese del social più popolare tra i ragazzi, integra già dal 2019 i videogame nel formato "casual", ossia quelli veloci a cui accedere nei sprazzi di tempo, magari mentre si aspetta il tram. Secondo i più recenti dati di Statista, il mercato del gaming varrà oltre 221 miliardi di dollari nel 2027 dagli attuali 152 miliardi. Peraltro ByteDance, l'azienda che sviluppa Tik Tok, è un nome noto nel panorama dei videogiochi, avendo lanciato due anni fa un negozio digitale dedicato e una divisione interna per la pubblicazione di titoli indipendenti, sotto il nome di Pixmain. Con un post su LinkedIn, Assaf Sagy, manager di TikTok, ha scritto: "TikTok e i videogame sono fatti l'uno per l'altro. La piattaforma ha dimostrato il suo valore nell'aiutare i consumatori a scoprire cosa è divertente e popolare. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con tutte le società di gaming a livello globale". Il nuovo canale potrebbe essere annunciato già il 2 novembre al "TikTok Made Me Play It", quello che la società ha soprannominato il suo "primo evento di gioco". che vedrà la partecipazione di aziende famose nel comparto tra cui Electronic Arts, 2k, Vng Corporation, NetEase Games e Homa. (ANSA).