Spazio: Ca' Foscari Venezia entra nel network dell'Esa

(ANSA) - VENEZIA, 24 OTT - L'Università Ca' Foscari di Venezia è entrata a far parte del network delle università europee che collaborano con l'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea.

E' nato così "ESA_Lab@Ca'Foscari", hub di ricerca che incrocerà competenze ambientali, informatiche e manageriali e le metterà a disposizione dell'Ente che si occupa dello sviluppo della capacità spaziale in Europa.

In particolare, l'ateneo veneziano si occuperà di tematiche inerenti l'uso dei dati satellitari, l'utilizzo di software per satelliti e di sicurezza nelle comunicazioni.

A Ca' Foscari esistono già molti progetti di ricerca che utilizzano dati satellitari, e questa nuova opportunità potrà valorizzare ulteriormente l'interazione tra i gruppi di ricerca attivi su cambiamenti climatici, robotica, sostenibilità, scienze ambientali.

Il comitato scientifico di ESA_Lab@CaFoscari, coordinato da Agostino Cortesi, vede la presenza di Carlo Barbante, Achille Giacometti, Enrica De Cian, Francesco Bosello, Alessio Rovere, Andrea Critto, Cristina Cavinato e Claudio Lucchese. Una delle prime iniziative del Lab è la partecipazione di tre gruppi di studenti di Informatica alla "Esa-Computer in a Room Challenge", una sfida proposta da Esa per progettare nuovi sistemi efficienti di comunicazione dei dati con i dispositivi collocati in satelliti o vettori spaziali. (ANSA).