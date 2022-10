Da salute a sicurezza, chiude edizione 2022 di DigitalMeet

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Si è conclusa la decima edizione di DigitalMeet 2022, il festival itinerante sulla conoscenza del digitale da parte di cittadini e imprese, organizzato da Fondazione Comunica e I-Center Tag. Dal 18 al 23 ottobre, oltre 110 eventi, 210 speaker, 70.000 partecipanti, tra persone in presenza e online, circa il 15% in più rispetto al 2021. Gianni Potti, fondatore di DigitalMeet, nell'annunciare i numeri di questa decima edizione, ha commentato: "DigitalMeet 2022 ha segnato una cesura netta nella pandemia. Se nel 2020 e nel 2021 rendere virtuale gli eventi era una necessità, quest'anno pur non essendoci la stessa contingenza, la presenza online ha continuato a crescere, sebbene non a discapito di quella fisica". Tre i filoni lungo i quali si è sviluppata questa decennale edizione: "la salute e il digitale", "il digitale e l'energia" e "digitale e quotidianità". Medicina virtuale e metaverso tra i temi più seguiti. Per gli eventi, hanno tenuto banco il connubio telemedicina e salute, le smart city e la sicurezza informatica, nel merito degli attacchi che oggi colpiscono non solo le aziende ma anche i dispositivi che indossano i pazienti per il monitoraggio della salute. Due le ricerche presentate nel corso del festival. La prima, "2012-2021: dieci anni di imprese digitali in Italia", è stata condotta dal prof. Paolo Gubitta dell'Università di Padova, in collaborazione con gli analisti di InfoCamere, e ha indagato l'evoluzione delle imprese digitali, la loro distribuzione territoriale e l'esplosione di alcune professioni. La seconda, "La sostenibilità del digitale: il ruolo dei data center", condotta dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" dell'Università di Padova, ha riguardato gli impatti ambientali legati all'utilizzo delle tecnologie digitali, con un focus sui data center, per fornire indicazioni alla PA circa una gestione più sostenibile delle infrastrutture digitali. (ANSA).