Netflix supera aspettative, +2,4 milioni di nuovi utenti

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Netflix supera le aspettative per il terzo trimestre raddoppiando i numeri previsti dagli analisti dopo un inizio d'anno pessimo. Il gigante dello streaming ha, infatti, registrato un aumento di 2,4 milioni di utenti, un risultato che ha fatto schizzare le azioni di oltre il 10% nelle contrattazioni dopo la chiusura delle Borse.

Il risultato positivo, riportano i siti economici americani, arriva per Netflix dopo un calo di circa 200.000 abbonati nel primo trimestre e di quasi 1 milione nel secondo trimestre.

Battute di arresto che hanno portato il gigante dello streaming a pianificare una serie di cambiamenti, tra cui l'inserimento della pubblicità. In una lettera agli azionisti, i dirigenti di Netflix hanno affermato che si aspettano un aumento di 4,5 milioni di abbonati nel quarto trimestre, con un fatturato previsto in crescita a 7,78 miliardi di dollari dai 7,71 miliardi di dollari di un anno fa. "Dopo un primo semestre difficile, crediamo di essere sulla buona strada per riaccelerare la crescita", si legge nella comunicazione dei manager. (ANSA).