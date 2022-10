Apple, Google e Samsung lavorano per abilitare 5G in India

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Apple, Google e Samsung stanno lavorando per portare il 5G a più utenti in India. I rispettivi telefoni dotati di supporto alla rete di nuova generazione potranno presto sfruttare la connessione veloce, grazie ad un aggiornamento software. L'India è il secondo mercato wireless più grande del mondo.

Reliance Jio e Airtel, i due maggiori operatori mobili indiani, hanno iniziato a offrire servizi 5G in alcune città nelle ultime settimane, ma molti telefoni popolari nella nazione attualmente non supportano le onde radio locali. Si tratta di smartphone che hanno tutto il necessario per connettersi alla rete anche se i produttori devono collaborare con gli operatori per abilitare il supporto alle loro reti. A tal fine, Apple ha annunciato che rilascerà un aggiornamento software a dicembre per attivare il 5G sugli iPhone che ne sono dotati in India.

"Stiamo collaborando con i nostri operatori partner per offrire la migliore esperienza 5G agli utenti in India, non appena la convalida della rete e i test di qualità e prestazioni saranno completati. Il 5G sarà abilitato tramite un aggiornamento software e inizierà a essere distribuito a dicembre" ha affermato l'azienda.

Google ha confermato un aggiornamento software per i suoi dispositivi, sebbene non abbia fornito un periodo di tempo specifico per il lancio. "Pixel 7, 7 Pro e Pixel 6a sono dispositivi compatibili con 5G. Stiamo lavorando attivamente con i vettori indiani per abilitare la funzionalità al più presto".

Anche Samsung, che è il secondo produttore di smartphone del paese, sta lavorando per portare aggiornamenti software e abilitare il supporto alle onde radio locali sui telefoni 5G.

