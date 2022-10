YouTube sta testando video 4k solo per abbonati Premium

YouTube starebbe testando con un numero limitato di utenti una nuova modalità per aumentare gli incassi: permettere la visione dei filmati in altissima risoluzione 4K ai soli iscritti a YouTube Premium. In merito a questo è comparso uno screenshot sulla piattaforma Reddit.Attualmente tutti possono visualizzare video 4k su YouTube su qualsiasi dispositivo compatibile.

YouTube Premium si differenzia dalla piattaforma free, oltre che per l'abbonamento, anche per alcune specificità: l'eliminazione della pubblicità, la possibilità di scaricare i video per poi riguardarli offline, di continuare ad ascoltare l'audio anche chiudendo l'app. Ma presto la massima risoluzione, appunto, potrebbe diventare una delle prerogative della piattaforma premium, abbassando la risoluzione massima per gli utenti free a 1080p ovvero al full hd.