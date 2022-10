Apple, a ottobre attesi i nuovi iPad Pro, Tv e Mac

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Apple sarebbe pronta a svelare entro il mese di ottobre i nuovi iPad Pro, Apple Tv e computer Mac. Lo afferma Mark Gurman di Bloomberg, da sempre vicino agli affari della Mela, secondo cui l'azienda non terrà alcun evento, fisico e online, ma invierà solo comunicati ufficiali nel merito delle novità hardware. Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Gurman ha sottolineato che l'iPhone 14 presentato il mese scorso è stata probabilmente l'ultimo evento in grande stile di Apple per il 2022. La scorsa settimana, lo stesso Gurman aveva riferito che i nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, MacBook Pro da 14 e 16 pollici e Mac mini con chip della serie M2 saranno "molto probabilmente lanciati" prima della fine del 2022. Al loro fianco anche la nuova generazione di Apple TV, aggiornata con un chip A14 e un aumento di memoria ram fino a 4 gb. Nel merito degli iPhone, possiamo aspettarci novità ma non prima del 2023. Il riferimento di Gurman va al Touch ID, il sensore di lettura delle impronte digitali che sullo smartphone di Apple è sempre stati fisico, prima di essere sostituto dal Face Id. Per Bloomberg, la compagnia ha sperimentato l'integrazione del sensore sotto lo schermo, come accade sui telefoni Android, sebbene una sua implementazione non sia attesa sugli iPhone 15 del prossimo settembre. Più probabile che il Touch Id venga spostato, solo sugli iPhone Se di fascia media, sul lato, per allargare le dimensioni dello schermo senza occupare spazio sulla cornice inferiore. Un'altra curiosità menzionata nella newsletter di Gurman è che Apple ha testato la funzionalità di monitoraggio del sonno sullo speaker HomePod, ma non si aspetta che questa venga rilasciata nell'immediato.

