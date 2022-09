YouTube testa nuova interfaccia, per mobile e desktop

(ANSA) - ROMA, 27 SET - YouTube starebbe testando una nuova veste sia per la sua app per dispositivi mobili, su iOS e Android, sia per la versione desktop. Secondo quanto riporta il sito 9to5Google, diversi utenti hanno avuto modo di veder comparire le novità con test a campione, non è noto però quando ci sarà un lancio su larga scala.

Secondo i test degli utenti la parte Esplora sarebbe spostata sulla parte sinistra dello schermo, mentre sotto il campo Cerca sono stati inseriti dei pulsanti che permettono di filtrare i contenuti per argomenti. Ad alcuni utenti, invece, le miniature dei filmati sono apparse con i bordi arrotondati, sia in homepage sia nei risultati di ricerca. Modifiche sono state apportate anche alla versione desktop di YouTube, che si arricchisce di un nuovo tema più scuro e viene ordinata anche l'insieme di argomenti. Secondo le indiscrezioni questo design verrà portato anche a YouTube Music per Android. (ANSA).