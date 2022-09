Spirit Torino in bella mostra al Canjam SoCal in California

L'Italia conquista la California con Spirit Torino che sbarca al Canjam SoCal, fiera dell'elettronica e dell'hi-fi che si svolge nella contea di Orange County. Diversi curiosi, esperti e appassionati hanno visitato lo stand dell'azienda torinese, per ammirare le cuffie che "mettono l'ascoltatore al centro del suono". Altre tappe attendono la 'Spirit': New York, Chicago, Londra, Singapore e Pechino. "Gli appassionati ora conoscono il marchio e richiedono i nostri modelli - spiega Andrea Ricci, progettista di Spirit -. C'era anche la nostra cuffia Valkyria nella prestigiosa Longe di DCS (sistema dal costo di 34 mila euro, più i 12 mila della Valkyria)". "In California abbiamo presentato il nostro prototipo planare isodinamico che ha avuto un'ottimo riscontro fra appassionati e dealer. Il nuovo modello viene sviluppato sulla base di un materiale composito innovativo che unisce doti di leggerezza, rigidità e smorzamento delle vibrazioni che abbiamo chiamato Texalwood: si tratta dell'unione di due fogli di Texalium (tessuto di vetroresina caricato con l'alluminio) e un multistrato di pioppo, assai permeabile alla resina eppossidica".

I pannelli che se ne ricavano possono essere tagliati con il laser; a tal proposito è stato creato un telaio con la tecnica multi-layer wood tecnology, già introdotta con le cuffie modello Mistral. "Il risultato è interessante, perché la concorrenza sta puntando sui pannelli isodinamici molto grandi che obbligano a progetti auto-portanti senza un telaio vero, perdendo la rigidità necessaria per ottenere una buona efficienza dinamica - spiega Ricci -. Un altro aspetto negativo dei pannelli troppo grossi è che risultano poco reattivi e impediscono di realizzare le necessarie superfici di ventilazione esterna e compensazione di pressione. Nel progetto siamo riusciti a creare una cuffia che suona da Spirit, ma con un'ottima estensione in gamma bassissima e un palcoscenico sonoro appagante. Il sistema Lina DCS prevede un'unità Dac-streamer di rete con tecnologia discreta ladder a scaletta di resistenze. Il terzo componente è l'amplificatore bilanciato per cuffie.