Torna Maker Faire Rome, tra robotica e realtà virtuale

Torna Maker Faire Rome, giunta alla sua decima edizione: dalla robotica alla realtà virtuale, dall'agritech all'Intelligenza Artificiale, fino alla mobilità e all'economia circolare, tanti i temi di questo evento, promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma. L'edizione 2022 si terrà dal 7 al 9 ottobre negli spazi del Gazometro Ostiense, area che Eni (partner principale dell'evento) sta riqualificando per trasformarla in un 'distretto dell'innovazione'. "Maker Faire Rome è ormai un appuntamento consolidato non solo per la città di Roma, ma anche per il Paese e per tutta Europa", afferma Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma.

"Siamo una manifestazione che si è evoluta e rafforzata nel tempo - aggiunge Tagliavanti - che facilita e racconta l'innovazione tecnologica connettendo le persone e le idee". "Roma ha dimostrato di poter competere, ad alti livelli, sul terreno dell'innovazione", commenta Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, azienda speciale della Camera di Commercio, "una sfida irrinunciabile e decisiva per tutti: se ciò è avvenuto, è stato grazie alla capacità di Maker Faire Rome di costruire un ponte tra Roma, l'Italia e l'Europa", prosegue Mocci. "Si aprono dunque nuove prospettive per la nostra città, che occorre consolidare ulteriormente".