Tlc: Lg testa tecnologia 6G, faciliterà il metaverso

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Nonostante la connessione 5G non sia diffusa su tutto il globo, sono partiti i test per il 6G, lo standard che verrà dopo e che mira a fornire velocità maggiore e a facilitare la continuità tra mondo fisico e digitale per lo svolgimento di molte nostre attività, anche nel metaverso. In prima fila Lg, che in collaborazione con il Fraunhofer Heinrich Hertz Institute e il Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics, ha raggiunto un nuovo traguardo nella sperimentazione del 6G.

L'azienda ha dimostrato a Berlino la possibilità di trasmettere dati nella banda compresa tra i 155 e 175 GHz fino ad una distanza di 320 metri all'aperto, battendo il suo precedente record di 100 metri, raggiunto quasi un anno fa. Si tratta di un passo importante verso test del 6G in ambienti reali, visto che l'obiettivo dichiarato dello standard è quello di poter sfruttare celle in grado di coprire, ognuna, un raggio di 250 metri, per offrire velocità di connessione, in teoria, di 1000 giga al secondo ovvero 1 terabyte. Oggi, il 5G può arrivare al massimo a 2 giga al secondo. Per questo, l'avvento del 6G è anche definito passaggio dalla "giga" alla "tera" economy.

Le discussioni sulla standardizzazione della rete 6G dovrebbero iniziare intorno al 2025, con la commercializzazione della tecnologia prevista per il 2029. Rispetto alle reti 5G, il protocollo non fornirà solo velocità di trasferimento dati migliori ma anche una latenza inferiore e una maggiore affidabilità. (ANSA).