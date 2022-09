Samsung: obiettivo emissioni zero entro il 2050

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Samsung Electronics annuncia una nuova strategia per l'ambiente, dall'impegno a raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni di anidride carbonica in tutta l'azienda, ai piani per utilizzare più risorse rinnovabili, fino all'investimento in ricerca di nuove tecnologie per sviluppare prodotti energeticamente efficienti. A questi, si aggiungono l'incremento del riutilizzo di acqua e lo sviluppo di una tecnologia per la cattura delle emissioni di carbonio. Al centro - sottolinea una nota - il raggiungimento delle zero emissioni di carbonio per la divisione Device eXperience entro il 2030 e per tutte le operations a livello globale, compresa la divisione Device Solutions , entro il 2050. Samsung Electronics si è unita inoltre a RE100, un'iniziativa globale per il raggiungimento del 100% di energia rinnovabile. Come parte dell'impegno, l'azienda sta pianificando di soddisfare con energia rinnovabile il fabbisogno di energia elettrica di tutti i mercati internazionali in cui opera, fuori dalla Corea, entro cinque anni. "Non agire ora porterebbe a delle conseguenze inimmaginabili e per questo dobbiamo agire tutti, imprese e governi inclusi" afferma Jong-Hee Han, Vice Chairman and CEO of Samsung Electronics. A sostegno delle sue iniziative Samsung Electronics ha annunciato un investimento di oltre 7 trilioni di KRW (pari a oltre 5 miliardi di euro). (ANSA).