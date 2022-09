Adobe compra Figma per 20 mld, 'via a nuova era creatività'

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Adobe ha raggiunto un accordo per acquistare la start up Figma per circa 20 miliardi di dollari in contanti e titoli. Per Adobe si tratta della sua maggiore acquisizione: l'unione, si legge in una nota, "inaugurerà una nuova era di creatività. Insieme Adobe e Figma immagineranno il futuro della creatività e della produttività, accelereranno la creatività sul web e ispireranno comunità di creatori, designer e sviluppatori". (ANSA).