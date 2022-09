Nuove regole Ue sulla cibersicurezza dei prodotti

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Nuove regole Ue sulla cybersecurity per garantire la sicurezza di prodotti hardware e software. Le propone la Commissione europea annunciando una nuova legge sulla resilienza informatica, il 'Cyber Resilience Act', che introdurrà requisiti di sicurezza informatica obbligatori per i prodotti con elementi digitali, durante l'intero ciclo di vita.

Garantirà che i prodotti digitali, wireless, cablati o software, siano più sicuri per i consumatori nell'Ue. I produttori saranno obbligati a fornire supporto per la sicurezza e aggiornamenti software, garantendo ai consumatori informazioni sulla sicurezza informatica di ciò che acquistano.

"Meritiamo di sentirci al sicuro con i prodotti che acquistiamo nel mercato unico - afferma la vicepresidente esecutiva della Commissione Margrethe Vestager - Il Cyber Resilience Act garantirà che gli oggetti e i software connessi che acquistiamo rispettino solide misure di sicurezza informatica. Metterà la responsabilità al suo posto, con coloro che immettono i prodotti sul mercato".

Le misure proposte dall'esecutivo europeo stabiliranno sui prodotti con elementi digitali: criteri per l'immissione sul mercato, per garantirne la sicurezza informatica; requisiti essenziali per progettazione, sviluppo e produzione, e obblighi per gli operatori economici; requisiti essenziali per i processi di gestione della vulnerabilità per i produttori a garanzia della cibersicurezza dei prodotti durante l'intero ciclo di vita dei prodotti, con obblighi per gli operatori economici; norme sulla vigilanza del mercato. Ci saranno eccezioni su alcuni prodotti come dispositivi medici, aviazione o automobili dove sono già previsti dei requisiti di sicurezza informatica. Una volta adottata la legge, gli operatori economici e gli Stati membri avranno due anni di tempo per adeguarsi. (ANSA).