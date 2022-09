Quest Pro, i visori di Meta finiscono online un mese prima

(ANSA) - MILANO, 13 SET - A poco meno di un mese dalla conferenza Connect dell'11 ottobre, durante la quale Meta svelerà il suo primo visore per il metaverso, l'oggetto è già finito in presunte foto e video online. Ramiro Cardenas, appassionato di videogame, oltre che curatore della pagina Facebook Zectariuz Gaming, ha affermato di aver trovato un visore di nuova generazione in una camera dell'albergo in cui lavora. Nel video postato, si notano tre telecamere nella parte frontale, proprio come nei disegni e anteprime di Project Cambria, di cui si parla da mesi. Sulla confezione, la scritta Meta Quest Pro, che da diversi giorni viene indicato come il nome commerciale finale dell'accessorio per il metaverso. I visori dimenticati sono probabilmente due, almeno da quello che si può vedere nel filmato. Cardenas ha condiviso le immagini nella sezione commenti di un post sul gruppo Facebook di Oculus Quest 2. Il ragazzo ha anche fornito un primo piano dell'etichetta attaccata alla scatola, che recita "Non per la rivendita - campione di ingegneria", e ha riferito a The Verge che il possessore del Quest Pro ha poi rivendicato il visore in un secondo momento. Nel 2010, un prototipo di iPhone 4 venne lasciato in un bar, mentre più recentemente, un Pixel 7 è stato venduto su eBay mentre un Pixel Watch, perso in un ristorante.

Gli ultimi due sono prodotti ancora non commercializzati da Google. (ANSA).