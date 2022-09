Pnrr: altri 310 milioni per la digitalizzazione della Pa

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio ha pubblicato sette nuovi avvisi, con cui mette a disposizione delle amministrazioni locali risorse per un valore totale di 310 milioni di euro. I finanziamenti, si legge in una nota, sono concentrati su quattro strumenti fondamentali: identità digitale (SPID/CIE), sistema di pagamenti pagoPA, punto unico di accesso per i servizi pubblici app IO e nuova Piattaforma Notifiche Digitali, che ha l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale verso cittadini e imprese, risparmiando di tempo e costi.

Da aprile ad oggi sono quasi 2 miliardi di euro le risorse totali messe a disposizione delle amministrazioni locali per realizzare la trasformazione digitale di cui beneficeranno per primi i cittadini - spiega Stefano Parisse, Coordinatore del Transformation Office del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - la piattaforma 'PA digitale 2026' si è dimostrato uno strumento unico per semplificare e stimolare l'adozione agli avvisi. Il livello di partecipazione oltre le aspettative dimostra che il cambiamento non è solo possibile, è anche voluto". Al rafforzamento delle piattaforme abilitanti sono destinati 230 milioni di euro, 30 milioni per l'implementazione dell'identità digitale (SPID/CIE), 130 milioni per pagoPA e 70 milioni per l'app IO. I Comuni possono inoltre richiedere risorse per usufruire della Piattaforma Notifiche Digitali (PND), il nuovo servizio per inviare in maniera rapida e sicura atti amministrativi a valore legale verso persone fisiche e giuridiche. (ANSA).