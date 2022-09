Amazon, in nuovo Kindle risoluzione display 3 volte maggiore

Arriva la nuova generazione di Kindle, più leggera e compatta. Ha un display da 6 pollici ad alta risoluzione da 300 ppi, ricarica USB-C, durata della batteria fino a 6 settimane - spiega Amazon in una nota - e il doppio dello spazio di archiviazione per supportare migliaia di libri. Il nuovo Kindle è disponibile per il preordine dal 13 settembre e le spedizioni inizieranno il 12 ottobre. E' disponibile a partire da 99,99 euro con 16GB nei colori nero e blu. Nuove cover in tessuto per Kindle saranno disponibili in Rosa, Nero, Blu, Verde. "Con un display ad alta risoluzione che offre una risoluzione tre volte maggiore rispetto alla generazione precedente di Kindle, ricarica USB-C, 16GB di memoria e una luce frontale regolabile integrata, il nuovo Kindle ultraleggero è l'ultimo esempio di come continuiamo ad offrire ai nostri clienti funzionalità premium, anche per i nostri dispositivi entry-level", spiega Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International.

Il dispositivo - sottoline Amazon - è progettato pensando alla sostenibilità e riporta la certificazione Climate Pledge Friendly "garantendo un'ulteriore riduzione delle emissioni di carbonio rispetto alle generazioni precedenti. I dispositivi sono stati accuratamente selezionati e costruiti con il 90% di magnesio riciclato. Inoltre, perseguendo l'obiettivo di rendere l'imballaggio dei dispositivi Amazon 100% riciclabile entro il 2023, per la prima volta in assoluto, l'imballaggio dei dispositivi Kindle è riciclabile al 100% ed è anche realizzato con materiali a base di fibra di legno al 100% provenienti da foreste gestite in modo responsabile o da fonti riciclate".