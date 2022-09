La vita di uno smartphone si può allungare del 50%

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Se pensiamo all'evoluzione tecnologica dell'ultimo decennio, è difficile immaginare oggi che funzioni e sistemi dovrà avere il telefonino dei prossimi 10 anni. Partendo da analisi accurate sui dati, forse è possibile aumentare la durata media attuale del 50%, ma attenzione a non imporre ai produttori obblighi che non sarebbero ragionevoli per il mercato". Lo spiega all'ANSA Giovanni Miragliotta, docente alla School of Management del Politecnico di Milano e senior director agli Osservatori Digital Innovation.

Un articolo del New York Times dal titolo 'Un telefono può durare dieci anni? Sì è possibile", apre una riflessione - in tempi di crisi energetica, di componenti e di consapevolezza ambientale - sul tema dell'obsolescenza programmata. Proprio pochi giorni fa l'Unione Europea ha presentato la bozza di una nuova direttiva pensata per aumentare il ciclo dei telefonini.

"Penso che sia necessario condannare i comportamenti di palese obsolescenza programmata e spingere verso stili di consumo più sostenibili anche attraverso una maggiore durata dei dispositivi - aggiunge Miragliotta - È davvero molto difficile che un telefonino possa un durare un decennio, come ipotizzato nell'articolo del New York Times. Oggi non durano quasi mai 10 anni nemmeno Pc e laptop, strumenti di lavoro pensati principalmente per il business e disegnati per essere espandibili, sostituendo componenti e aggiornando software. Un lasso di tempo così esteso non è immaginabile per gli smartphone, prodotti dall'uso molto più personale che sono prima di tutto una scelta di consumo, espressione di una propria visione sull'informatica, l'innovazione, la partecipazione digitale, in costante evoluzione". (ANSA).