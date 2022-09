Wsj, Meta-Facebook chiude team di Innovazione Responsabile

(ANSA) - MILANO - Meta chiude il team 'Responsible Innovation', che avrebbe si occupava di identificare e affrontare potenziali problemi relativi alla piattaforma, anche sui nuovi prodotti. Lo scrive il Wall Street Journal secondo cui, il team comprendeva circa due dozzine di ingegneri ed esperti di etica, che hanno collaborato con specialisti esterni della privacy, accademici e utenti per identificare e affrontare potenziali preoccupazioni sollevate dall'uso di Facebook e Instagram e altri progetti del gruppo.

Il portavoce di Meta, Eric Porterfield, ha assicurato che l'azienda rimane impegnata sui temi etici, che affronterà direttamente con le varie divisioni aziendali. La notizia arriva in un momento non facile per Meta, alle prese con una riduzione delle entrate pubblicitarie e la conseguente riduzione delle assunzioni negli ultimi mesi. L'amministratore delegato, Mark Zuckerberg, ha avvertito i dipendenti dell'arrivo di tempi difficili nonostante l'avvicinamento del metaverso, la piattaforma di realtà virtuale e aumentata su cui il colosso americano ha deciso di puntare quasi un anno fa, a partire dal cambio di nome da Facebook in Meta. L'11 ottobre si terrà Connect, l'evento con cui la società svelerà Oculus Quest Pro, nome commerciale di Project Cambria, il primo visore pensato apposta per il metaverso. (ANSA).