Google conferma chip Tensor G2 dei prossimi telefoni Pixel 7

La linea di processori Tensor sarà un pilastro per i futuri smartphone Made by Google, con i prossimi Pixel 7 attesi il 6 ottobre. Il gigante americano ha confermato il nome dei chip della nuova serie di telefonini, come si evince dalla pagina sul sito dei Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Il processore interno di nuova generazione di Google sarà noto come Tensor G2. Anche questa volta, il chip sarà realizzato da Samsung tramite un processo produttivo a 4 nanometri. Secondo Google, questo permetterà ai prossimi Pixel di offrire nuove possibilità per quanto riguarda la personalizzazione delle foto, dei video, sicurezza migliorata e un incremento della capacità di riconoscimento dei testi. La particolarità, come l'hardware odierno, è il binomio tra l'architettura Exynos, prodotta da Samsung, e il machine learning di Google, per garantire performance superiori soprattutto nelle applicazioni che richiedono l'uso dell'Intelligenza Artificiale. Il nuovo chip Tensor 2 era già noto agli addetti ai lavori con il nome in codice GS201. Il processore dovrebbe essere a bordo di Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel 7a, in arrivo nel 2023. Non sarà sotto la scocca del Pixel Watch, che invece dovrebbe usare la piattaforma Exynos 9110 di Samsung.