Mercato dei chip, cresce la fetta di Samsung con Exynos

(ANSA) - MILANO, 06 SET - I processori casalinghi di Samsung, conosciuti come Exynos, salgono dal 4,8% al 7,8% nel secondo trimestre del 2022. Lo dicono gli ultimi dati della società di analisi Omdia, secondo cui il merito per l'ascesa della coreana si deve sia alle vendite degli smartphone Galaxy economici che dei dispositivi di altri produttori che, soprattutto nei mercati orientali, si affidano agli Exynos. Le spedizioni dei chip di Samsung, esclusi quelli per i modelli di fascia alta, sono aumentate del 53,0% da 14,9 milioni di unità nel primo trimestre a 22,8 milioni di unità nel secondo trimestre del 2022. La concorrenza intanto perde quota. In primis quella di MediaTek, il primo produttore di chip mobile al mondo, che scende del 9,6% arrivando a 100,1 milioni di unità spedite nel periodo di riferimento. E così succede per Qualcomm, con gli Snapdragon che perdono il 4%, fermandosi a 64 milioni di unità mentre Apple subisce una flessione del 13,3%, pari a 48,9 milioni di pezzi spediti. "Sebbene la quota di Samsung sia ancora inferiore a quella di MediaTek (34,1%), Snapdragon (21,8%), Apple (16,6%) e Unisoc (9,0%), è da notare che Exynos sta gradualmente espandendo la sua quota nel mercato di fascia bassa" spiegano gli analisti. Omdia segnala che tra i chip Samsung più apprezzati ci sono l'Exynos 850 e l'Exynos 1080, utilizzati su Galaxy A13, Galaxy A33 5G e Galaxy A53 5G. (ANSA).