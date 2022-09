Huawei all'Ifa, arriva il Watch D che misura la pressione

All'Ifa di Berlino Huawei presenta gli smartphone Nova 10 e 10 Pro, il portatile MateBook X Pro, il tablet MatePad Pro 11 e lo smartwatch WATCH D che misura la pressione. "Ci siamo concentrati su un hardware dal design accattivante, su un software che offre un'esperienza senza soluzione di continuità su più dispositivi e su prestazioni fotografiche adatte alle esigenze degli utenti di oggi. Dalla salute e il fitness all'intrattenimento e alle soluzioni per lo smart office, continuamo a spingerci oltre i limiti e a portare innovazioni tecnologiche sorprendenti ai nostri milioni di fedeli fan in tutta Europa", ha spiegato lliam Tian, Presidente di Huawei CBG per l'Europa occidentale.

Nova 10 e nova 10 Pro - I nuovi smartphone sono stati sviluppati con un occhio alle ultime tendenze della fotografia. Entrambi i dispositivi - spiega la società - vantano una fotocamera frontale Ultra-Wide Angle da 60MP in grado di catturare video in 4K; Nova 10 Pro è dotato di una fotocamera aggiuntiva da 8MP per ritratti e primi piani cristallini. Entrambi i dispositivi montano, inoltre, una serie di specifiche progettate per ispirare le nuove generazioni, tra cui una fotocamera posteriore da 50MP con elaborazione avanzata delle immagini, un'elevata frequenza di aggiornamento dello schermo e la possibilità di ricarica rapida. Nova 10 Pro misura solo 7,88 mm e il Nova 10 ancora più sottile da 6,88 mm.

MateBook X Pro - Racchiude una serie di funzionalità in una finitura metallica opaca. L'utilizzo di leghe di magnesio leggere e resistenti e il processo di rivestimento a Micro-arc Oxidation rendono il portatile estremamente leggero, 1.26kg. Ha un display FullView da 14,2 pollici 3,1K e vanta il touchpad avanzato. Free Touch supporta otto innovativi controlli gestuali, tra cui screenshot, luminosità, regolazione del volume. Dotato di un processore Intel Core di 12/ma generazione, il chipset presenta una nuova architettura ibrida, più efficiente del 60% rispetto al suo predecessore. Il nuovo sistema di raffreddamento Shark Fin Fan consente a MateBook X Pro di funzionare in modo efficiente per un periodo prolungato.

MatePad Pro 11 - Ha un telaio in lega di magnesio e uno schermo OLED FullView da 11 pollici con risoluzione di 2560×1600 pixel e refresh rate di 120 Hz. Grazie allo spessore ridotto delle cornici (4,2 millimetri), Huawei ha ottenuto uno screen-to-body ratio del 92%. La certificazione TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 conferma la presenza di un filtro per la luce blu. A bordo il processore Snapdragon 888 o Snapdragon 870, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e NFC. Sono inoltre presenti due fotocamere posteriori da 13 e 8 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, sei altoparlanti, quattro microfoni, porta USB Type-C.

Watch D - Il dispositivo include un sistema innovativo per la misurazione della pressione sanguigna, un indicatore critico per la salute generale. Sarà lanciato sul mercato europeo come dispositivo medico certificato - spiega Huawei - in modo che gli utenti possano fidarsi dell'accuratezza delle informazioni che ricevono dal loro dispositivo indossabile. Sarà dotato di una funzione di elettrocardiogramma (ECG) certificata dal punto di vista medico, test per registrare il ritmo e l'attività elettrica del cuore. Parallelamente al lancio di WATCH D, Huawei renderà disponibile la funzione ECG con certificazione medica anche su WATCH GT3 Pro in alcuni Paesi europei.