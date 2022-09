Samsung presenta sua visione, "smart e sostenibile"

All'IFA 2022, la fiera tecnologica di Berlino, Samsung condivide la propria visione per una vita più smart e un futuro sostenibile. L'azienda ha presentato la versione rinnovata della piattaforma SmartThings e illustrato le più recenti novità su elettrodomestici, Tv, dispositivi mobili e indossabili.

"Con le innovazioni più recenti possiamo garantire esperienze di più ampio respiro, più connesse e più smart - dice Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe - Proseguiamo nella nostra mission: proporre soluzioni rivoluzionarie al fine di sostenere lo stile di vita degli utenti, offrendo nuove modalità di intrattenimento, il tutto senza perdere mai di vista la salvaguardia del nostro pianeta".

Entro il 2023, tutti i prodotti Samsung saranno dotati di Wi-Fi e offriranno il servizio SmartThings Energy, permettendo ai consumatori di monitorare e ridurre i consumi in modo intuitivo. L'azienda inoltre garantirà un ulteriore 10% di risparmio energetico rispetto alla classe più alta. E grazie a funzioni intuitive, come la modalità AI Energy4, "gli utenti potranno fare passi avanti nella riduzione dei consumi a casa, impostando gli elettrodomestici smart compatibili in modalità risparmio energetico". Ad esempio la lavatrice Bespoke AI sfrutta la tecnologia Ecobubble che si basa sull'intelligenza artificiale e trasforma il detersivo in bolle che vengono assorbite rapidamente dal bucato. Ciò garantisce lo stesso grado di pulizia con consumi energetici ridotti fino al 70%.

Per un intrattenimento più sostenibile, poi, Samsung ha introdotto il telecomando SolarCell che si ricarica con la semplice esposizione alla luce; e per i prodotti Galaxy Z Flip4, Z Fold4 e Buds2 Pro riutilizza le reti da pesca di scarto provenienti dall'oceano. In questo modo per la fine del 2022, Samsung avrà evitato che oltre 50 tonnellate di plastica vengano disperse negli oceani.