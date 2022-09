Oppo porta in Italia gli smartphone Reno 8 e 8 Pro

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Oppo ha annunciato con un evento a Parigi il debutto della nuova serie di smartphone Reno 8 in Europa, Italia compresa. Insieme ai Reno 8 5G e Reno 8 Pro 5G, anche il tablet Oppo Pad Air e la smartband Oppo Band 2.

Particolarità del top di gamma, Reno 8 Pro 5G, il processore fatto in casa MariSilicon X che sarà in grado di realizzare, tramite una partnership dedicata e un prossimo aggiornamento software, contenuti di qualità superiore su TikTok. Secondo gli ultimi dati degli analisti di Counterpoint Research, Oppo è il quarto marchio di smartphone in Europa, dopo Samsung, Apple e Xiaomi.

"L'Europa rappresenta una delle nostre regioni più importanti e strategiche. Stiamo attualmente riorganizzando le nostre operazioni commerciali in quest'area ed espandendo la nostra presenza in 21 paesi. In futuro, continueremo ad offrire tecnologie innovative agli utenti con un portafoglio prodotti più unificato in tutta l'Europa" ha dichiarato a Parigi, Billy Zhang, President of Overseas Sales and Services del gruppo. Come parte dell'impegno europeo, in occasione dell'evento, Oppo ha celebrato anche la partnership con la Uefa Champions League. Fra i punti di forza principali dei device, l'autonomia della batteria, il sistema di ricarica veloce e lo schermo con frequenza di aggiornamento elevata, per un'esperienza fluida. Il sistema operativo è la personalizzazione di Android, ColorOs, con aggiornamenti garantiti per 3 anni. Acquistando Reno 8 Pro, disponibile nei colori Glazed Green e Glazed Black, al prezzo consigliato di 799,99 euro, si ricevono gli auricolari True Wireless Enco X2, un Watch Free e una cover. Con il Reno 8, disponibile in Shimmer Gold e Shimmer Black, a 599,99 euro, si hanno invece gli auricolari Enco Free 2 e la cover. (ANSA).