Cresce mercato smartwatch, India fa da traino +347%

Cresce il mercato degli smartwatch trainato dall'India. Secondo i dati dell'ultimo report di Counterpoint Research le spedizioni globali sono cresciute del 13% nel secondo trimestre del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, una crescita che avviene nonostante le incertezze legate all'inflazione e ai conflitti geopolitici. In India si registra un balzo anno su anno di oltre il 300% (+347%), dato con cui il paese supera la Cina. Dal punto di vista del prodotto, primo nelle preferenze degli utenti è Apple Watch - la prossima settimana è attesa una nuova versione dello smarwatch di Cupertino - seconda Samsung.

Secondo il rapporto, il Nord America si conferma essere la regione verso la quale vengono spediti più smartwatch ma l'India è il paese in cui il settore ha avuto un vero e proprio boom, togliendo alla Cina il secondo posto che occupava fino al trimestre precedente, avendo perso rispetto allo stesso periodo del 2021 il 10%. Peggio è messa l'Europa che segna -13% e passa dalla terza alla quarta posizione.

"Nel secondo trimestre 2022 il mercato ha avuto numeri relativamente positivi rispetto a quanto ci aspettavamo. Però, come previsto, il rallentamento economico in Cina ha determinato una contrazione interna su base annua, e i principali marchi cinesi, Huawei, imoo e Amazfit, sono cresciuti meno di quanto avrebbero potuto o hanno ottenuto percentuali negative.Tuttavia, dato che nello stesso periodo il mercato smartphone è diminuito del 9% su base annua, riteniamo che il mercato smartwatch sia sulla buona strada per crescere in maniera sana", spiega Sujeong Lim, Associate Director di Counterpoint.