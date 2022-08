BlackBerry, film al cinema racconta successo e caduta

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - La storia di BlackBerry, la compagnia dietro i famosi smartphone con tastiera estesa che hanno segnato un'epoca della telefonia mobile, diventa un film.

Come anticipato da Variety, la pellicola "BlackBerry" racconterà le vicende di Research In Motion, meglio conosciuta come Rim, la società canadese produttrice dei cellulari, che nel 2013 cambiò nome proprio in BlackBerry. Nel cast Jay Baruchel (This Is The End) e Glenn Howerton (C'è sempre il sole a Philadelphia). Per Variety, anche se non è confermato, interpreteranno i fondatori e co-CEO dell'azienda, Mike Lazaridis e Jim Balsillie. La sceneggiatura è basata sul libro 'Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry' dei giornalisti di The Globe e Mail, Jacquie McNish e Sean Silcoff. Visto che il libro è stato pubblicato nel 2015, il film probabilmente includerà i più recenti tentativi falliti di far rivivere il marchio, avvenuti negli anni successivi.

Fondata nel 1999, Rim ottenne il successo nei primi anni 2000, durante i quali raggiunse oltre il 40% dell'intero mercato della telefonia mobile. Progettati per un'utenza business, nell'era degli sms e dei primi servizi di messaggistica istantanea, i BlackBerry riuscirono a conquistare una fetta di pubblico molto più ampia, grazie ad un formato tascabile che però prevedeva la presenza di una tastiera fisica. L'arrivo degli iPhone e del mercato delle app iniziarono a segnare una prima battuta d'arresto per il brand, che nemmeno con l'adozione di Android, al posto del sistema operativo proprietario, riuscì a riprendersi. Attualmente, il marchio BlackBerry è nelle mani della compagnia OnwardMobility, che lo ha acquistato dalla cinese Tlc. A inizio 2022, la società ha confermato che non produrrà nessuno smartphone BlackBerry, dopo le indiscrezioni che ne annunciavano un ritorno.