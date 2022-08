Meta, attivati i nuovi account per il metaverso

Nuovo passo di Meta-Facebook nel metaverso. Dopo l'annuncio di luglio, l'azienda ha confermato la possibilità, ad oggi solo per gli utenti americani, di registrarsi alla piattaforma di realtà virtuale Quest con un nuovo account, diverso da quello Facebook. La notizia viene accompagnata dal lancio, sul canale YouTube di Meta Quest, di un video che mostra come registrare un nuovo profilo Meta, che dal prossimo gennaio sarà obbligatorio per accedere ai mondi di Horizon, il nome dell'attuale piattaforma che consente di accedere al metaverso per gli utenti statunitensi e canadesi. L

a disponibilità a livello globale si espanderà progressivamente, ma l'azienda ha colto l'occasione per spiegare come funziona il nuovo processo di autenticazione che sarà attivo anche via smartphone e computer, una volta che il metaverso verrà lanciato anche su altre piattaforme oltre a quella di realtà virtuale Quest. Dopo aver creato un account Meta bisognerà impostare un profilo Meta Horizon con un username, un nome che comparirà agli altri utenti del metaverso e la possibilità di aggiungere anche un'immagine personale. Si potrà aprire il profilo a tutti, agli amici oppure tenerlo privato, con tale opzione che è la predefinita per gli utenti dai 13 ai 17 anni, così da avere un maggiore controllo di privacy. Dal 1 gennaio 2023, gli attuali account Oculus non saranno più accettati su Horizon e sostituiti del tutto dai profili Meta.