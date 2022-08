Facebook, problemi con l'algoritmo. Bacheche impazzite

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Centinaia le segnalazioni di utenti che, in Italia come all'estero, hanno visto stamane le loro bacheche di Facebook piene di post di persone sconosciute. La problematica è stata segnalata anche via Twitter con l'hashtag #facebookdown. In realtà, più che un disservizio vero e proprio, sembra si sia trattato di un malfunzionamento dell'algoritmo che regola e organizza i contenuti sui 'feed', le bacheche, degli iscritti. "Sappiamo che alcune persone stanno avendo problemi con il loro Feed Facebook. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi" ha riferito un portavoce di Meta.

Molte le segnalazioni anche su Downdetector, un sito dove è possibile indicare problematiche varie legate ai servizi web. La maggior parte delle segnalazioni riporta la comparsa di post di personaggi famosi che non si seguono e messaggi di auguri per utenti che non fanno parte della propria rete di amicizie. In alcuni casi, sono stati visualizzati nel feed principale anche i post di gruppi pubblici, che anche se seguiti non dovrebbero essere mostrati nella pagina principale del social network. Il problema è ora rientrato, con le bacheche nuovamente rispondenti i collegamenti degli iscritti. (ANSA).