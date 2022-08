Smartphone, crollano le spedizioni in Europa

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Le spedizioni di smartphone in Europa sono diminuite dell'11% su base annua con un calo ancora maggiore, del -13%, sul primo trimestre del 2022. Sono gli ultimi dati rilasciati dall'agenzia di ricerca Counterpoint Research. Secondo gli analisti, si tratta del peggior trimestre vissuto dal settore mobile dopo il secondo del 2020, in piena pandemia. Sono 40,3 milioni gli smartphone spediti dai produttori a catene e rivenditori nel secondo trimestre del 2022 rispetto al picco raggiunto a fine dicembre, quando il numero totale ammontava a 56,6 milioni di unità. Come da ricerca, confrontando i dati anno su anno, solo Apple, Samsung e Realme sono cresciuti in termini di spedizioni, rispettivamente del 3%, 9% e 21%. Con metriche più ristrette, che prendano in considerazione gli ultimi due trimestri, solo Xiaomi è riuscita a spedire più smartphone, dai 6,1 milioni del primo trimestre ai 7,5 milioni del secondo, mentre le prime due regine del mercato, Samsung e Apple hanno subito sia la crisi economica, che porta le persone a spendere per dispositivi più economici, che l'uscita dal mercato russo sin dall'invasione dell'Ucraina in primavera. Proprio Samsung resta il primo marchio di smartphone in Europa, con una quota di mercato passata dal 27% al 32% su base annua. Apple segue a ruota, dal 21% al 24%, mentre per tutti gli altri brand si registra una contrazione, tranne la già citata Realme che guadagna un punto, dal 2% al 3% sul totale.

Commentando le prospettive per il resto dell'anno, Counterpoint Research scrive che "la situazione in Europa resta purtroppo cupa. Molti paesi si stanno avvicinando alla recessione, con tensioni politiche interne in aumento, ad esempio in Francia, Germania e Regno Unito. Rimaniamo fiduciosi, tuttavia, che la traiettoria dovrebbe presto tornare al rialzo, anche se la ripresa sarà probabilmente lunga e lenta". (ANSA).